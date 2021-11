Quỳnh Kool nhớ nhung màn hôn nồng cháy với Hà Việt Dũng

Mới đây nữ diễn viên Quỳnh Kool đăng tải chia sẻ clip hậu trường quay bộ phim Hãy Nói Lời Yêu, điều khiến khán giả chú ý lại là cảnh quay tình cảm hôn nhau cùng nam diễn viên Hà Việt Dũng. Hãy Nói Lời Yêu xoay quanh gia đình Hoàng My, cô gái bị bố mẹ kiểm soát, cuộc sống.

Ngoài thông điệp về tình cảm gia đình, phim còn ca ngợi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của giới trẻ thông qua nhân vật Hoàng My và những người bạn của cô. Phan (Công Dương) mồ côi cha, chăm sóc mẹ bệnh tật nhưng luôn suy nghĩ tích cực. Tú (Bảo Hân) có bố mẹ tù tội nhưng lạc quan, biết quan tâm đến mọi người.