Quỳnh Kool không sợ rung động thật ngoài đời vì bạn diễn quá đẹp

Một năm mới tới, nữ diễn viên cũng hy vọng, mọi người có nhiều sức khỏe, dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ cho mình. “Nhận được sự quan tâm và đánh giá của mọi người là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với tôi. Trong tương lai, tôi càng phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng khán giả, những người quan tâm và ủng hộ mình”, Quỳnh Kool nói.

Cô cũng hy vọng trong năm mới 2022 sẽ được cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc để mọi người có thể thấy được sự chăm chỉ, nghiêm túc của mình đối với công việc.

Quỳnh Kool trong phim 'Anh có phải đàn ông không'

Hàn Triệt