'Quỳnh Búp Bê' Phương Oanh hát hit quốc dân ẵm 8 triệu views

Không chỉ tài năng trên màn ảnh, gợi cảm ngoài đời thực, Phương Oanh còn sở hữu giọng hát được nhiều người yêu thích.

Mới đây, đoạn clip Phương Oanh cover ca khúc hot Ai Chung Tình Được Mãi đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Your browser does not support the video tag.

Clip Phương Oanh hát bài nhạc này đã đạt hơn 8 triệu view và vẫn đang tăng đều đều trên Tiktok.