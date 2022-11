Quyết định "tạm đình chỉ Sở Nội vụ" của Công an Hoàn Kiếm đúng hay sai?

Thông tin trên khiến nhiều độc giả Dân trí băn khoăn: Quyết định của Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội liệu có đúng quy định? Tại sao công an quận lại được ra quyết định đình chỉ hoạt động của một sở? Trong khi bản chất của sự việc này là tạm đình chỉ hoạt động của trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội tại 18B Lê Thánh Tông do tòa nhà này có vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy.

Quyết định do Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ký, ban hành gửi Chủ tịch UBND quận và các đơn vị liên quan.

Đồng quan điểm, một độc giả viết: "Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Sở Nội vụ Hà Nội liệu có vi hiến? Vì Sở Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc quyền quản lý của TP Hà Nội do UBND TP Hà Nội ra quyết định thành lập, nên việc đình chỉ hoạt động của Sở này là do UBND TP Hà Nội quyết định. Vì vậy theo tôi, việc này Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đề xuất xử hạt hành chính về lỗi không thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy thôi".

Bên cạnh những ý kiến băn khoăn, nhiều độc giả khác lại đồng tình và cho biết: "Hân hoan cổ vũ tinh thần của các anh Công an. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước việc xử lý nêu trên. Cần công khai các cơ quan, tổ chức vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Bởi chỗ này thì buông lỏng, chỗ kia thì thắt chặt đã gây bức xúc cho người dân. Công an quận Hoàn Kiếm đáng được hoan nghênh!".

Luật sư: Một quyết định đúng

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp trị về băn khoăn trên của độc giả.