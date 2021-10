Quyết định gây tranh cãi của vợ chồng David Beckham

Nhiều bình luận trên Daily Mail đồng tình quan điểm bà Beck keo kiệt, thiếu tình người khi muốn lợi dụng nguồn ngân sách công, hay nói cách khác chính là tiền thuế của người dân, để trả lương cho nhân viên. Một số người còn phán xét cô là "thùng rỗng kêu to" khi chỉ biết trọng hình thức bên ngoài.



Victoria Beckham trong show diễn ra mắt bộ sưu tập mới ở London Fashion Week 2019. Ảnh: Headtopics.

Cuối cùng, Victoria Beckham đã ngừng xin tiền, nhưng vụ ồn ào khiến tên tuổi cô bị tai tiếng cho đến nay.

Sử dụng ảnh hưởng của chồng để PR bài hát

Trở lại tháng 8/2000, Victoria Beckham phát hành đĩa đơn solo đầu tiên có nhan đề Out Of Your Mind. Ca khúc giữ vị trí quán quân giữa tuần trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh, nhưng không lâu sau đã bị Groovejet (If This Ain't Love) vượt mặt.

Là thành viên Spice Girls cuối cùng ra mắt sản phẩm độc lập và cũng là người duy nhất không có ca khúc trụ vững ngôi vương, bà Beck gặp áp lực lớn. Bởi vậy, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể tiêu thụ lượng đĩa Out Of Your Mind càng nhiều càng tốt.

Theo South China Morning Post, Beckham đã dẫn theo chồng đến tất cả buổi ký tặng đĩa khắp nước Anh trong nhiều ngày liên tục, như một chiêu để câu kéo sự quan tâm. Thời điểm đó, BBC nhận định đây là "nỗ lực tuyệt vọng của bà Beck". Khán giả cho rằng chiêu PR này chỉ khiến cô lộ ra tài năng kém cỏi.