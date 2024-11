Quyết định của Fed trấn an thị trường vàng thế giới

Ngày 7-11, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã xác lập các mức cao kỷ lục mới sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất. Chốt phiên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (Mỹ), chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi tăng 1,5% lên mức cao kỷ lục 19.269,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 5.973,10 điểm, cũng là mức cao kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên với 43.729,34 điểm. Giá cổ phiếu của các “gã khổng lồ công nghệ” như Meta và Apple tăng mạnh trong phiên này đã giúp thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán. Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN Sau cuộc họp kéo dài hai ngày 6 và 7-11, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã khẳng định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ không tác động đến các quyết định chính sách của ngân hàng Trung ương trong ngắn hạn và Fed sẽ tiếp tục thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Động thái trên đã đưa lãi suất chính sách của Mỹ xuống phạm vi 4,50% - 4,75%. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Fed đánh giá các điều kiện thị trường lao động nhìn chung đã nới lỏng mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, trong khi hoạt động kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vững chắc. Fed cũng lưu ý rủi ro đối với thị trường việc làm và lạm phát là "tương đối cân bằng", tương tự như tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp vào tháng 9 năm nay. * Quyết định hạ lãi suất mới của Fed đã giúp trấn an thị trường vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 7-11 trong khi đồng USD sụt giảm. Chốt phiên trên sàn giao dịch COMEX (Mỹ), giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 2.691,36 USD/ounce, sau khi rơi xuống mức thấp nhất ba tuần trong phiên trước. Giá vàng kỳ hạn tăng 1,1% lên 2.705,80 USD/ounce. Lãi suất USD thấp hơn gây áp lực lên “đồng bạc xanh” và lợi suất trái phiếu, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là một tài sản không sinh lãi. Trái lại, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với một giỏ các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm 0,6%, sau khi tăng lên mức cao nhất 4 tháng sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. TTXVN