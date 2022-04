Quyền trượng 1.201 viên kim cương của Dược sĩ Tiến giá bao nhiêu?

Tối 22/4, chung kết cuộc thi The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ diễn ra.

Bên cạnh kết quả chung cuộc, khoảnh khắc trên thảm đỏ của host kiêm nhà sản xuất chương trình - Dược sĩ Tiến - cũng lôi kéo sự quan tâm, tò mò của người hâm mộ.

Clip: Dược sĩ Tiến trên thảm đỏ The Next Gentleman.

Cụ thể Dược sĩ Tiến tiến vào khu vực thảm đỏ cùng với 3 vệ sĩ đi sau. Trong số các vệ sĩ đó, có một người cẩn trọng ôm chiếc thùng màu đen, được bao bọc bởi vải nhung đen trông vô cùng bí ẩn.

Sau một lúc tạo dáng, Dược sĩ Tiến bất ngờ “vén bức màn nhung”, cho mọi người biết điều gì ẩn chứa đằng sau chiếc hộp bí ẩn. Đó chính là một chiếc quyền trượng.