Quyên Qui: Mỹ nhân đóng cảnh 18+, gây sóng gió khi tham gia show hẹn hò

Gần đây, diễn viên Quyên Qui thu hút sự quan tâm của khán giả khi góp mặt trong chương trình hẹn hò "Đảo thiên đường" và được "đẩy thuyền" với DJ Wukong. Trong chương trình hẹn hò "Đảo thiên đường", Quyên Qui nổi bật nhờ vẻ ngoài tươi tắn, tính cách thân thiện. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút các chàng trai trong ngày đầu gặp gỡ. DJ Wukong đặc biệt dành nhiều cảm tình cho Quyên Qui khi cả hai có dịp hẹn hò cùng nhau. Ngược lại, nữ diễn viên 26 tuổi cũng cho biết cô bị rung động trước DJ người Singapore vì vẻ điển trai, nam tính. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên phim "Mai" gây tranh cãi khi có thái độ giận dỗi, bật khóc ở show hẹn hò với lý do không được ghép cặp với Wukong. Nhiều người cho rằng Quyên Qui phản ứng thái quá, ích kỷ. Trước khi đến với "Đảo thiên đường", Quyên Qui từng có khoảng thời gian công khai hẹn hò với TikToker Nhật Quang (học trò của Hương Giang ở "The Next Gentleman"). Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay trong tiếc nuối. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí hồi đầu năm, Quyên Qui từng nhắc về người cũ và cho biết bản thân hối hận khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Người đẹp 26 tuổi cũng khẳng định không yêu người trong giới giải trí, để tránh thị phi, ồn ào. "Khi công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội, nghĩa là tôi chấp nhận sự bàn tán của mọi người về mình. Khi yêu nhau, chúng tôi chia sẻ, nhưng khi kết thúc, chúng tôi lại không rõ ràng. Đây là điều tôi thấy có lỗi với khán giả của mình", Quyên Qui nói. Quyên Qui (tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, SN 1998) từng gây chú ý khi có cảnh "giường chiếu" với Tuấn Trần trong phần đầu phim "Mai". Trước đó, người đẹp gốc Gia Lai từng được biết đến thông qua các web drama (phim chiếu mạng) như "Xóm trọ", "Sugar daddy & sugar baby"... Đời thường, Quyên Qui được biết đến là cô gái có gu ăn mặc gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Trên tài khoản Instagram có hơn 150.000 người theo dõi, người đẹp thường xuyên đăng tải những khung hình bikini nóng bỏng. Nữ diễn viên cho biết để có được 3 vòng chuẩn chỉnh, cô sử dụng thực phẩm chức năng kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện khắt khe. Việc liên tiếp đảm nhận các vai diễn có phân cảnh 18+ trên màn ảnh khiến Quyên Qui bị gắn mác "diễn viên đóng cảnh nóng". Về việc này, cô khẳng định mình biết lựa chọn phim, chứ không phải phim nào cũng đóng. "Trước đây, tôi có chia sẻ về quá trình giảm cân lên mạng xã hội, nên tôi cũng thường chia sẻ hình ảnh vóc dáng, như một cách truyền động lực cho các chị em cùng chí hướng. Đời thường, tôi theo đuổi phong cách trong trẻo, dễ thương chứ không quá quyến rũ hay gợi cảm đâu", cô nói. Thời điểm đóng phim "Quý cô thừa kế 2", người đẹp sinh năm 1998 cũng nhận về phản ứng trái chiều khi có nhiều khoảnh khắc đùa giỡn thân thiết với diễn viên Huy Khánh trong hậu trường. Tuy nhiên, Quyên Qui sau đó đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn tình cảm với đàn anh. Có lợi thế về ngoại hình, song Quyên Qui được nhận định là chưa có nhiều nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất. Ở tuổi 26, cô chủ yếu được chú ý đến với hình tượng của một hotgirl, đóng những vai diễn nhỏ. Ảnh:Instagram nhân vật