Quyền Linh ở nhà triệu đô, em trai Quyền Lộc quá khứ đầy sóng gió

Sau này, cả hai anh em đều thăng tiến trong công việc, trở thành những nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Bên cạnh các phim ghi dấu ấn, Quyền Lộc còn là đạo diễn của loạt chương trình truyền hình như Tiếp sức mùa thi, Chiếc thìa vàng, Vui cùng con cháu… Từ tay trắng, vợ chồng anh làm nên cơ ngơi tiền tỷ.

Còn Quyền Linh đến nay vẫn là "MC quốc dân" đắt sô nhất nhì showbiz, một ngôi sao hạng A sống "sạch" được ngưỡng vọng. Anh và vợ con hiện sống trong căn biệt thự ở quận 7 TP.HCM có giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, anh sở hữu khối tài sản khủng và mức cát xê cao ngất ngưởng.

Hai gia đình nhỏ của Quyền Linh và Quyền Lộc.

Tháng 7/2021 - thời điểm đỉnh dịch tại TP.HCM, Quyền Lộc vui khoe được anh trai Quyền Linh tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm. Quyền Lộc thấy ấm lòng khi được anh trai cùng cha khác mẹ quan tâm chu đáo. Anh nói dù hai anh em đều có vợ con, cuộc sống riêng thì Quyền Linh vẫn luôn lo lắng cho mình.

Quyền Linh rong ruổi cứu trợ người dân giai đoạn đỉnh dịch

Cẩm Lê