Quỹ từ thiện của Brad Pitt phải bồi thường 20,5 triệu USD

Theo The New Orlean Advocate, vào năm 2018, Quỹ từ thiện Make It Right của Brad Pitt bị kiện gian lận. Họ vướng cáo buộc bán nhà có lỗi thiết kế, không đảm bảo an toàn. Quỹ này được thành lập ban đầu nhằm mục đích xây những ngôi nhà giá rẻ dành cho nạn nhân bão Katrina.

Brad Pitt cùng tổ chức nói trên đạt được thỏa thuận dàn xếp sơ bộ trị giá 20,5 triệu USD, tuy nhiên vẫn cần được toà án phê duyệt. Mặc dù chỉ có sáu chủ nhà chính thức khởi kiện, quỹ sẽ bồi thường cho tất cả hộ dân tại Lower Nineth Ward (New Orleans) 25.000 USD, trừ khi họ từ chối.



Brad Pitt tại khu dân cư Lower Nineth Ward. Ảnh: Make It Right.