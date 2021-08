Quý tử nhà Lệ Quyên mới 10 tuổi đã biết làm từ thiện

Anthony đăng tải hình ảnh những bình oxy chuẩn bị được mang đi từ thiện

Ngay sau đó, hành động từ thiện ý nghĩa này của Anthony đã được cả bố là đại gia Đức Huy và mẹ là ca sĩ Lệ Quyên khen ngợi. Đại gia Đức Huy lập tức đăng tải video ghi lại cảnh con trai cặm cụi ngồi dán từng miếng giấy ghi lời nhắn lên bình oxy để chuẩn bị gửi tới những nơi đang cần. Về phần mình, Lệ Quyên cũng âm thầm thả tim cho quý tử nhà mình.