Quý tử Hòa Minzy khóc níu chân mẹ, dân mạng tràn vào xót xa

Thấy con trai khóc, Hoà Minzy lập tức lên tiếng nhẹ nhàng trấn tĩnh con trai: "Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Bo và bà ngoại. Mẹ hứa tối nay mẹ về nhé".

Sau đó, nữ ca sĩ làm động tác ngoắc tay thề với Bo và không ngờ Bo đã chịu ngoắc tay lại với mình. Rất nhanh sau đó, cậu bé cuốn vào trò chơi và nín khóc nhưng vẫn quyết "không muốn cho mẹ đi làm".