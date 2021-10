Quy tụ dàn Idol đình đám nhất, fan Việt vẫn nhất quyết không xem các bom tấn Cbiz này!

Tuy nhiên, bộ phim đã gặp phải chỉ trích nặng nề khi có cảnh một nhân vật bước vào thang máy, biển quảng cáo trong thang máy in hình bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò" ở tập 18. Điều này khiến bộ phim nhanh chóng hạ nhiệt và bị tẩy chay tại Việt Nam.

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta

Vào năm 2020, "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder)" là phim chiếu mạng của Trung Quốc đã được trình chiếu trên Netflix. Tuy nhiên, đến tập 9, có cảnh một người bị đòi quà sinh nhật, một nhân vật lờ đi bằng cách chỉ vào màn hình TV đang phát dự báo thời tiết, trên đó có bản đồ đường lưỡi bò. Cảnh này chỉ xuất hiện chưa đến một giây. Ngay lập tức, Netflix đã cắt cảnh này ngay lập tức khi nhận được phản hồi của netizen và giới chức Việt Nam.

Điệp vụ biển đỏ

Tháng 3-2018, phim Trung Quốc Điệp vụ Biển Đỏ cũng bị rút khỏi rạp Việt Nam do tranh cãi về hai phút cuối phim. Đó là cảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một chiếc tàu nước ngoài và phát loa thông báo: "Chú ý, đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay".

2 phút phim này bị cho là hoàn toàn không ăn nhập với nội dung phim nhưng lại được gài cắm vào với ý đồ riêng.