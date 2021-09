Quý tử 11 tuổi của hoa hậu Thùy Lâm phổng phao khó nhận ra

Mới đây, hoa hậu Thùy Lâm chia sẻ một đoạn clip ngắn lên TikTok, ghi lại cảnh nhảy nhót vui vẻ với quý tử.

Hiếm hoi xuất hiện, bé Su khiến nhiều người ngỡ ngàng với vóc dáng cao lớn vượt trội ở tuổi 11. Thậm chí nhóc tỳ to con ngang ngửa bà mẹ hoa hậu, thoạt nhìn tưởng... chị em.