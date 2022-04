Quý ông cũng bốc hỏa, toát mồ hôi khi bước vào tuổi "mãn kinh"

- Các vấn đề về tập trung, trí nhớ ngắn hạn.

- Giảm mật độ xương.

- Bốc hỏa, toát mồ hôi.

Đối với một số nam giới, nồng độ testosterone giảm thấp nhưng không có triệu chứng của mãn dục nam. Lý do vì trong nhiều trường hợp, các triệu chứng mãn dục nam có thể do các yếu tố khác và không nhất thiết là do giảm nồng độ testosterone.

Các nguyên nhân đó là:

- Yếu tố phong cách sống: Ngủ không đủ giấc hoặc mất ngủ; chế độ ăn uống không lành mạnh; ít hoặc không tập thể dục; hút thuốc lá.