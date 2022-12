Quy Nhơn được tạp chí Úc gọi là 'viên ngọc ẩn của Việt Nam'

Tại Quy Nhơn cũng có rất nhiều quán cà phê cho du khách thưởng thức để biết thế nào là vị ngon của cà phê Việt Nam. Các quán được phân bổ dọc đường Đô Đốc Bảo, phục vụ chủ yếu những ly cà phê mang đậm phong vị địa phương.

Các quán cà phê tại phố Đô Đốc Bảo đa phần đều phục vụ món cà phê mang đậm đặc trưng Quy Nhơn, kết hợp với lối trang trí quán đẹp mắt. Ảnh: Adiuvat.

Thưởng thức đồ ăn thức uống no say, du khách có thể tìm thuê một chiếc xe tay ga để khám phá vẻ đẹp bình dị của vô số bãi biển ở phía bắc và phía nam thành phố. Trong trường hợp bạn đi du lịch Quy Nhơn một mình, hãy thu xếp một chuyến đến tham quan Bãi Xếp hoặc bãi biển Kỳ Co và các tòa tháp Chămpa có tuổi đời lên đến 7 thế kỷ.

Vẻ đẹp hữu tình của Bãi Xếp. Ảnh: Shutterstock.