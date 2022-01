Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Bổ sung khu dân cư giữ lại ở bãi sông

Your browser does not support the audio element.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cần bổ sung các khu dân cư hiện có ở bãi sông vào danh mục giữ lại, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội liên quan tới đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, hỗ trợ thành phố sớm phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống.

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng) được UBND TP Hà Nội tổ chức lập trên cơ sở cụ thể hóa và phù hợp định hướng các quy hoạch.