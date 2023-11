Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Dân số gồm Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu và Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ dân số.

Biên chế của Cục Dân số được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Các thông tin công an phải cung cấp trên internet

Khoản 1 điều 5 Thông tư số 45/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/11 quy định, Bộ Công an phải cung cấp các thông tin sau trên môi trường mạng: Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an; tình hình, kết quả các mặt công tác của công an; nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của người phát ngôn Bộ Công an, người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm; thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, Bộ Công an còn phải cung cấp các thông tin trên môi trường mạng về nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; lịch tiếp công dân của lãnh đạo bộ; thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, Nhà nước, ngành công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm; điểm tin Interpol; thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm; thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Các thông tin chuyên đề về cảnh báo tội phạm, hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ công an; thông tin về các dịch vụ công trực tuyến mà bộ đang triển khai thực hiện... cũng được Bộ Công an cung cấp trên internet.

"Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời trong trường hợp có sự thay đổi", thông tư nêu rõ.