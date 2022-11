Quy định chặt chẽ, vì sao thực phẩm kém chất lượng vẫn vào trường học?

Để giảm tối thiếu nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT Hà Đông (Hà Nội), cho hay, đơn vị yêu cầu các trường có biên bản ký kết với đơn vị uy tín để cung cấp nguyên liệu nấu, có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

“Chúng tôi liên tục nhắc nhở, yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non trong hệ thống giám sát, thực hiện đúng quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo tiêu chí an toàn. Nhân viên trong nhà bếp phải thường xuyên được khám sức khoẻ định kỳ. Tôi cũng liên hệ tới nhà cung cấp thực phẩm để trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu họ tuân thủ quy định, đặc biệt nhấn mạnh không sử dụng thực phẩm đông lạnh để chế biến”, bà Uyên nói.

Bà Trần Thảo Lê, chủ hệ thống trường Mầm non Bông Sen (TP.HCM), cho biết, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại trường, cần làm tốt ngay từ khâu tiếp nhận nguyên vật liệu cho chế biến.

Đó là lý do không ít cơ sở chế biến chọn thực phẩm rẻ đông lạnh nhập từ chợ đầu mối hoặc kho bãi để đảm bảo tiêu chí cung cấp đầy đủ bữa ăn do nhà trường yêu cầu và nâng lợi nhuận thu về.

Đảm bảo suất ăn chất lượng, đảm bảo vệ sinh là bài toán không đơn giản với nhiều trường học.

Phòng GD&ĐT quận cũng yêu cầu các trường hạn chế sử dụng thực phẩm đồ đông lạnh, khuyến khích dùng đồ tươi sống, giết mổ trong ngày. Thực phẩm đông lạnh tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan vi khuẩn, bệnh dịch. Quận cũng yêu cầu thường xuyên 3 tháng/lần, trường học thực hiện xét nghiệm mẫu nước phục vụ nấu ăn để đảm bảo an toàn.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học được TP.HCM kiểm soát bằng việc ký kết liên tịch giữa sở với Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố. Hàng năm, đều có những hướng dẫn, yêu cầu cơ sở thực hiện quy định, quy trình phối hợp cơ quan để đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường.

Sở GD&ĐT và Ban an toàn thực phẩm thành phố đầu năm học cũng kiểm tra đồng loạt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc giám sát, kiểm tra đột xuất cũng được thực hiện tùy thời điểm.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT, nói ngay từ đầu năm học, các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bữa ăn học đường, tăng cường vận động thể lực được Bộ làm rất kỹ, ban hành công văn đầy đủ, các địa phương, đơn vị cũng đã tập huấn thực hiện. Tuy nhiên, một số trường học vẫn xảy ra tình trạng học sinh bị ngộ độc bữa ăn bán trú, đây là vấn đề rất đang lo ngại.

Nguyên nhân đầu tiên là nguồn nguyên liệu đầu vào còn lỏng lẻo, chưa được kiểm tra kỹ lưỡng, đa phần mới chỉ kiểm tra bằng mắt thường mà không có các xét nghiệm, sàng lọc từ cơ sở y tế. Đây cũng là điểm khó trong đảm bảo an toàn vệ sinh bữa ăn bán trú, bởi trường học chỉ có nhân viên y tế chưa đủ năng lực để kiểm soát, kết luận chất lượng thực phẩm độc hại.

Do đó, các trường cần siết chặt hơn khâu nhập nguyên liệu chế biến cho suất ăn bán trú, đặc biệt hạn chế đồ đông lạnh, chế biến sẵn, đảm bảo nguyên tắc nấu chín ở nhiệt độ cao, tránh những vi khuẩn có hại.