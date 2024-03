Quý cô người Pháp có phong cách diện quần âu đẹp suốt 4 mùa

Bên cạnh quần âu đen, quần âu mang tông màu be cũng kết hợp rất ăn ý với áo sơ mi trắng. Công thức diện đồ mang tông màu trắng và be làm chủ đạo sẽ mang đến cho người mặc nét tươi trẻ, thanh lịch. Nàng công sở nên ghim công thức áo sơ mi trắng và quần âu màu be để nâng cấp thời trang đi làm.

Áo cổ cao và quần âu màu đen là combo tối giản, thanh lịch. Tuy nhiên nhờ khoác ngoài áo dạ dáng lửng, tổng thể trang phục trở nên cá tính, nổi bật hơn. Khi sơ vin gọn gàng, công thức trên sẽ mang đến hiệu quả "hack" chiều cao tối ưu.

Diện set đồ mang tông màu trầm gồm áo đen, áo khoác dạ dáng dài và quần âu xám, Heloise Guillet không hề bị cộng tuổi. Ngược lại, công thức trên còn gây ấn tượng ở nét hiện đại, thanh lịch. Khuyên tai vàng và chiếc túi xách màu đỏ có tác dụng nâng tầm vẻ sang trọng, long lanh cho bộ cánh.

Theo Phụ nữ Việt Nam