Quý Bình 'vui không tả nổi' khi có con

"Khi có con, tôi thấy mình may mắn vì suốt thời gian làm nghề chưa từng phải đóng vai làm cha. Nếu không tôi đã diễn sai hết rồi. Ngày vợ báo tin có em bé, tôi đang ăn cơm với đoàn phim. Sau khi nghe điện thoại, tôi xây xẩm mặt mày, đầu quay vòng vòng.

Tôi khóc vì xúc động, cảm giác lạ. Đến ngày vợ sinh, được ẵm em bé trên tay ngay khi con vừa ra khỏi phòng sinh, tôi lâng lâng, vui sướng không gì diễn tả nổi", anh nói.