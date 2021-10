Quý Bình lên tiếng vì có tên trong danh sách 'chuyên gia ăn chặn' từ thiện

Trao đổi với VietNamNet, Quý Bình nói anh buồn khi vô cớ bị lôi vào câu chuyện ồn ào. Nam nghệ sĩ nhận định việc từ thiện vốn nhạy cảm thời gian qua. Tuy nhiên, anh tự thấy không làm sai nên cần phải lên tiếng để bảo vệ danh dự bản thân.



“Khi cái tên Quý Bình nằm trong danh sách kèm cụm từ “chuyên gia ăn chặn”, tôi thấy mình đang bị xúc phạm nặng. Những người dân nhận quà chắc chắn cũng bị tổn thương vì vô tình bị liên quan, lại phải lên tiếng đính chính giúp tôi.



Tôi mong muốn cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc xác minh về chuyện từ thiện của mình. Tôi hy vọng có kết quả thỏa đáng, trả lại sự trong sạch cho bản thân. Đây cũng là câu trả lời cho người thân, bạn bè và cả những mạnh thường quân đồng hành cùng tôi qua nhiều dự án từ thiện”, nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên mong cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ để trả lại trong sạch cho nhiều nghệ sĩ bị oan.

Thời gian qua, câu chuyện nghệ sĩ với câu chuyện tiền từ thiện miền Trung trở nên ồn ào. Do tính chất công việc nhạy cảm, không ít ý kiến từ dư luận bày tỏ nghi ngờ, yêu cầu họ minh bạch số tiền quyên góp. Hiện Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Trấn Thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Một số nghệ sĩ khác như Nhật Kim Anh, Thúy Diễm - Lương Thế Thành,... cũng lần lượt đăng sao kê để chứng minh mình không gian dối.



Quý Bình cho biết anh mong việc điều tra sớm có kết quả để trả lại sự minh bạch cho bản thân anh nói riêng và cả giới nghệ sĩ nói chung.



“Trước khi bị réo tên, việc Bộ Công an điều tra từ thiện là điều tôi mong mỏi từ lâu. Những cá nhân nào làm sai, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng. Khán giả cũng đừng vì một vài người đó mà đánh đồng cả giới nghệ sĩ như nhau. Danh dự chúng tôi đang bị chà đạp và tôi mong sớm trả lại sự công bằng cho những người làm nghề tử tế, nghiêm túc”, anh nói.