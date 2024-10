Quý 3/2024: Thế Giới Di Động, FPT, Digiworld tăng trưởng tốt, gửi ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng

Thế Giới Di Động (MGW), FPT, Digiworld (DGW) đã có một quý kinh doanh được nhận định là thành công cho mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2024. Theo đó, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu đạt 34.147 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,2%, cải thiện so với mức 18,7% của cùng kỳ.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp đạt doanh thu 99.767 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp 37 lần.



Trong 9 tháng đầu năm 2024, MWG đã đóng 55 cửa hàng Thế giới Di động, 160 cửa hàng Điện máy Xanh. Doanh thu của hai chuỗi này vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 66.700 tỷ đồng.



Với Bách hóa Xanh, chuỗi đóng góp 30.300 tỷ đồng doanh thu cho MWG trong 9 tháng, tăng gần 36% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân trong mấy tháng gần đây duy trì ở mức 2,1 tỷ đồng/cửa hàng cho 1.726 siêu thị tại thời điểm cuối tháng 9/2024. Bách hóa Xanh tiếp tục có lãi, đang được Thế Giới Di Động mở rộng quy mô. Ảnh minh họa: Internet. Đáng chú ý, Bách hoá Xanh có lãi 90 tỷ đồng trong quý 3/2024. Trước đó, chuỗi lần đầu có lãi vào quý 2/2024 với gần 7 tỷ đồng.



Chuỗi nhà thuốc An Khang còn 326 cửa hàng, giảm 201 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi AvaKids cũng giảm 2 cửa hàng xuống còn 62. Ngược lại, chuỗi EraBlue (liên doanh của MWG tại Indonesia) mở mới 38 cửa hàng so với đầu năm, nâng tổng số lên 76 cửa hàng.



Tại thời điểm cuối tháng 9/2024, quy mô tài sản của MWG đạt 66.900 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp tiếp tục tăng nắm giữ tiền mặt lên kỷ lục mới với 31.300 tỷ đồng. Khoản tiền này chủ yếu được công ty gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu, với số lãi nhận về gần 1.600 tỷ đồng trong 9 tháng.



Với FPT, trong quý 3/2024, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 19,4% so với mức 2.076 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.



Trong 9 tháng đầu năm 2024, FPT đạt doanh thu thuần 45.241 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.927 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%. Tập đoàn FPT tiếp tục có một quý kinh doanh tăng trưởng tốt. Ảnh minh họa: FPT. Về tình hình tài chính, FPT tiếp tục khẳng định vị thế Top đầu với tổng tiền và các khoản tương đương tiền hơn 7.900 tỷ đồng vào cuối quý 3/2024. Trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm 5.247 tỷ đồng, tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng là 2.684 tỷ đồng.



Ngoài ra, công ty còn sở hữu 19.442 tỷ đồng tiền gửi các kỳ hạn khác, tăng 3.300 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng tiền để tại ngân hàng lên đến gần 27.400 tỷ đồng, thu lãi tiền gửi 864 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 400 tỷ đồng so với cùng kỳ.



CTCP Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.226 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.



Trong kỳ, Digiworld ghi nhận doanh thu tăng trưởng ở tất cả các ngành hàng. Cụ thể, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng đạt doanh thu 2.428 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ, đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu (chiếm 39%). Digiworld doanh thu 6.226 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Ảnh minh họa: Internet. Ngành hàng điện thoại di động ghi nhận doanh thu 2.230 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ nhờ doanh thu từ tuần đầu ra mắt iPhone 16. Đặc biệt, doanh thu của mảng này còn đến từ các mẫu điện thoại Xiaomi mới, trong đó sự gia tăng thị phần của Xiaomi đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu trong quý 3/2024.



Ngành hàng thiết bị văn phòng đạt doanh thu 1.151 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, với động lực tăng trưởng đến từ các sản phẩm như PC Client, bao gồm máy tính để bàn, màn hình, máy chủ (server), máy in, thiết bị mạng và các thiết bị IoT.



Ngành hàng thiết bị gia dụng ghi nhận doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 220 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các sản phẩm như máy lọc không khí và robot hút bụi Xiaomi.



Ngành hàng tiêu dùng đạt doanh thu 197 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ doanh thu của các nhãn hàng tiêu dùng như Nestlé, Lion, Ab Inbev, Lotte Chilsung cùng các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận 16.219 tỷ đồng doanh thu thuần và 302 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 16% và 11% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.



Kết thúc quý 3/2024, tổng tài sản của Digiworld đạt 7.871 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 1.177 tỷ đồng, còn khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 2.527 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm, chủ yếu đến từ Thế Giới Di Động (MWG) và FPT.