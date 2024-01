Quốc Trường tổ chức đám cưới với Diệp Bảo Ngọc?

Cô dâu không phải ai xa lạ mà là top 6 Hoa khôi Áo dài 2014 Phan Thị Thanh Nhàn.

Video: Phù dâu Bảo Ngọc và phù rể Quốc Trường nhảy ngẫu hứng trong ngày vui của bạn thân.

Quốc Trường và Bảo Ngọc đều gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực diễn xuất. Cả hai từng đóng cặp trong bộ phim Muôn mặt cuộc đời và được khán giả yêu thích vì độ đẹp đôi. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và nhiệt tình "đẩy thuyền" cả hai.

Quốc Trường có biệt danh "Ông vua phim truyền hình" khi tham gia vào nhiều tác phẩm ăn khách, như Trái tim sám hối, Vũ khí sắc đẹp, Váy hồng tầng 24, Đại gia đình, Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con... và từng nhận giải Mai Vàng với vai diễn trong Quyền lực tình yêu. Bên cạnh đó anh cũng để lại ấn tượng qua hai bộ phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào, Kẻ ẩn danh.



Quốc Trường hiện tại vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc.