Quốc lộ 1 qua Phú Yên "nát như ruộng cày" do thiếu vốn?

Ngày 17/11, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đi thực tế kiểm tra những vị trí hư hỏng mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên.

Trả lời báo chí sau cuộc họp kín với các đơn vị có liên quan, ông Trần Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III cho biết, qua kiểm tra thực tế, hiện trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh còn khoảng 35.000 m2 mặt đường bị hư hỏng nặng, mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà".