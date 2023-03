Quốc lộ 1 được sửa chữa sau 'tối hậu thư' của Cục Đường bộ

Vì tuyến Quốc lộ 1 vừa khai thác vừa sửa chữa, đơn vị thi công đặt biển báo, cọc tiêu và bố trí người điều tiết, phân luồng phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Việc thảm lại mặt đường Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Xuân An, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lâm Hoàng Linh, Phó giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh cho biết, do ảnh hưởng bão lũ của năm 2022, một số tuyến trên địa bàn các tỉnh miền Trung đều xuống cấp. Trước tình trạng này, đơn vị đã có kế hoạch sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Tuy nhiên, đầu năm 2023, việc sửa chữa mang tính nhỏ lẻ do thời tiết bất lợi.

"Hiện nay, thời tiết ổn định, thuận lợi, chúng tôi đã huy động dây chuyền thiết bị, máy móc, con người để triển khai việc sửa chữa. Khối lượng công việc sẽ hoàn thành trong tháng 3 này. Sau đó, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch trùng tu năm 2022. Nếu được cấp trên chấp thuận, đây là nguồn vốn để chúng tôi thực hiện việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1 một cách đồng bộ", ông Linh nói.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quốc lộ 1, đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc thành phố Hà Tĩnh, dài 36,75km, được đầu tư theo hình thức BOT, do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 đầu tư.

Từ khi đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2014 đến nay, đặc biệt giai đoạn 2020-2022, công tác duy tu, sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp của nhà đầu tư chưa kịp thời và không đảm bảo.

Tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư khai thác tuyến đường khẩn trương duy tu, sửa chữa hư hỏng, xuống cấp. Song, đơn vị quản lý, khai thác chưa khắc phục sửa chữa hoặc khắc phục sửa chữa nhưng chưa triệt để, sửa chữa còn manh mún, mang tính đối phó.

Vì thế, hôm 23/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông.