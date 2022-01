Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường, thông qua gói hỗ trợ quy mô lớn

Your browser does not support the audio element.

Tại kỳ họp bất thường (kéo dài từ ngày 4/1-11/1/20220, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.