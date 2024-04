Quốc gia nào trên thế giới đang cấm TikTok?

Afghanistan

TikTok đã bị cấm từ năm 2022 tại Afghanistan, cùng với trò chơi điện tử PUBG, sau khi lãnh đạo Taliban của nước này quyết định cấm truy cập với lý do bảo vệ giới trẻ khỏi “bị đưa đường dẫn lối sai”.

Australia

TikTok không được phép trên các thiết bị do chính phủ liên bang cấp. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết ông đưa ra quyết định này sau khi nhận được lời khuyên từ các cơ quan tình báo và an ninh nước này.

Bỉ

Hội đồng An ninh Quốc gia vào tháng trước đã quyết định cấm vô thời hạn TikTok khỏi các thiết bị do chính phủ liên bang sở hữu hoặc trả tiền. Lệnh cấm được ban hành tạm thời vào năm ngoái do lo ngại về an ninh mạng, quyền riêng tư và thông tin xuyên tạc. Thủ tướng Alexander de Croo cho biết điều này dựa trên các cảnh báo từ cơ quan an ninh nhà nước và trung tâm an ninh mạng của đất nước.

Canada

Các thiết bị do chính phủ liên bang cấp đều bị cấm sử dụng TikTok. Các quan chức trích dẫn rủi ro “không thể chấp nhận” đối với quyền riêng tư và an ninh, đồng thời cho biết ứng dụng này sẽ bị xóa khỏi các thiết bị và nhân viên sẽ bị ngăn chặn khi muốn tải xuống.

Trung Quốc

TikTok không hiện diện ở Trung Quốc đại lục, một sự thật mà CEO Shou Chew đã đề cập trong lời khai chứng trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Thay vào đó, ByteDance cung cấp cho người dùng Trung Quốc Douyin, một ứng dụng chia sẻ video tương tự tuân theo các quy tắc kiểm duyệt nghiêm ngặt của Bắc Kinh. TikTok cũng ngừng hoạt động tại Hong Kong sau khi luật an ninh quốc gia sâu rộng của Trung Quốc có hiệu lực.