Quốc gia nào ở châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất?

Trước đó, theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tình hình phục hồi việc làm của thanh niên đang diễn ra chậm chạp, trong đó xác nhận rằng đại dịch Covid-19 đã gây hại cho thanh niên nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác.

Theo ILO, tổng số thanh niên thất nghiệp trên toàn thế giới dự kiến sẽ còn 73 triệu người vào năm 2022, giảm 2 triệu người so với năm trước. Con số này thể hiện sự cải thiện một chút so với năm 2021 (75 triệu người), nhưng vẫn cao hơn 6 triệu người so với mức của năm 2019, trước đại dịch Covid-19.

Báo cáo của ILO cũng cho thấy sự khác biệt lớn giữa các khu vực về triển vọng của những người trẻ tuổi trên thị trường lao động. Ở châu Âu và Trung Á, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là 16,4%, nhưng ILO đánh giá những cú sốc thực tế và tiềm ẩn từ cuộc chiến ở Ukraine có khả năng ảnh hưởng đến kết quả này.

Tổng cộng, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu dự báo sẽ ở mức 14,9% vào năm 2022. Để giảm bớt tình trạng thất nghiệp ở thanh niên, ILO đang tập trung vào “các nền kinh tế xanh và xanh dương (tài nguyên đại dương bền vững)”.

Thanh Bình (lược dịch)