Quốc đảo Thái Bình Dương có nguy biến mất hoàn toàn

Funafuti, đảo chính của Tuvalu, nhìn từ trên cao. Ảnh chụp tháng 10/2011 (Ảnh: AP).

Tuần trước, Ngoại trưởng Tuvalu Simon Kofe đã gây xôn truyền thông thế giới với ảnh bức chụp ông ghi hình bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26, với nước biển ngập đến đầu gối. Bức ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội những ngày gần đây, nêu bật thực trạng nhức nhối mà quốc đảo Thái Bình Dương này đang phải đối mặt, và cũng cho thấy quốc đảo nhỏ bé vốn đang nỗ lực thúc đẩy các hành động tích cực nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

"Không ai nghĩ rằng bức hình đó sẽ lan truyền như thế vài ngày qua. Điều này khiến chúng tôi hài lòng và hy vọng rằng nó mang đến một thông điệp cũng như nhấn mạnh những thách thức mà Tuvalu đang phải đối mặt", Kofe nói.

Quốc đảo Tuvalu có dân số khoảng 11.000 người, điểm cao nhất ở đây chỉ là 4,5 m so với mực nước biển, trong khi độ cao trung bình so với mực nước chưa đến 2 m. Kể từ năm 1993, mực nước biển ước tính đã tăng khoảng 0,5 cm mỗi năm, theo một báo cáo năm 2011 của chính phủ Australia.

Bộ trưởng Tài chính Tuvalu Seve Paeniu đã chứng kiến nước biển dâng và gặm nhấm quê hương của mình như thế nào. "Tuvalu đang chìm dần", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo News.

"Có những trận ngập lụt do thủy triều. Nước biển xâm nhập cả vào mạch ngầm, những nơi trước kia nước không chảy qua giờ thì đều bị ngập. Có những đợt sóng lớn trào lên khi vòi rồng ập đến và cuốn bay mọi thứ trên đất liền... Điều đó trước đây chưa bao giờ xảy ra", Paeniu khẳng định. Ông nói thêm: "Chúng tôi từng có những vùng đất nông nghiệp và thảm thực vật, nay đã bị nhấn chìm hoặc biến mất".