Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt tài sản: Công an TP.HCM không khởi tố vụ án

Lý do không khởi tố vụ án do Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM cho rằng, nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29/3/2017 thể hiện tình trạng pháp lý của dự án đang được Sở Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM công nhận Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Dự án Phước Kiển và lùm xùm kiện cáo giữa các bên chủ đầu tư.