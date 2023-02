Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phủ nhận giả bộ té để lấy lòng thương cảm

Your browser does not support the video tag.

Clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phủ nhận việc giả bộ té để lấy lòng thương cảm của khán giả.

Quốc Cơ cho biết không ai cố tình làm vậy vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai của Quốc Nghiệp. Anh nhấn mạnh: "Ai nghĩ chúng tôi diễn ngã, hãy thử diễn chứ chúng tôi không dám làm điều đó".

Quốc Nghiệp tâm sự hiện tại chấn thương cổ của anh gần như không thể trị dứt điểm, chỉ có thể duy trì. "Khi dây thần kinh bị chèn ép, tôi thường xuyên bị đau, dây thần kinh từ cổ xuống tay trái bị tê và đơ. Cơ cổ tôi bây giờ như dây thun, đã giãn không thể trở lại như trước nữa", anh nói.