Quốc ca Vương quốc Anh thay đổi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu "The Queen at 90" (Nữ hoàng tuổi 90), công nương Sophie từng nói: "Nữ hoàng Elizabeth II cần phải nổi bật để người dân có thể thốt lên rằng: Nữ hoàng ở kia, tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng rồi. Mỗi khi bà xuất hiện ở đâu, công chúng đều sẽ phải ở cách xa một khoảng, trong khi ai cũng đều muốn được thấy bà dù chỉ là một thoáng khi bà đi qua".

Người phụ trách bộ sưu tập hiện vật của Hoàng gia Anh - bà Caroline de Guitaut cũng từng khẳng định điều này: "Nữ hoàng luôn hiểu rằng bà cần phải nổi bật trong đám đông".

Rất hiếm khi đưa ra phát ngôn về thời trang, nhưng Nữ hoàng từng nói: "I have to be seen to be believed" (Ta cần phải được nhìn thấy để được tin tưởng).

Đối với túi xách, Nữ hoàng chỉ sử dụng túi do một nhà sản xuất thực hiện, bà đã dùng túi của hãng này từ năm 1968. Thực tế, túi xách không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một cách giao tiếp ngầm giữa Nữ hoàng Anh và những người phục vụ bà.

Theo chuyên gia nghiên cứu lịch sử Hoàng gia Anh - ông Hugo Vickers, Nữ hoàng Anh sử dụng túi xách để gửi đi những tín hiệu bí mật, bởi khi xuất hiện ở bên ngoài, Nữ hoàng hiếm khi nói ra những yêu cầu của mình, những người phục vụ bà sẽ quan sát những cử chỉ của bà để biết cần làm gì tiếp theo. Trong đó, cách Nữ hoàng cầm túi xách là một mật hiệu quan trọng.