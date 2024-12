Quên lời, quên vũ đạo tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Tự Long nói gì?

NSND Tự Long lên tiếng về những thiếu sót của bản thân trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" diễn ra tại Hưng Yên tối 14/12. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã diễn ra bùng nổ vào tối 14/12 tại Hưng Yên. 31 anh tài và dàn khách mời đã mang đến những phần trình diễn ấn tượng cùng sân khấu, ánh sáng được đầu tư công phu, chỉn chu. Your browser does not support the video tag.

NSND Tự Long ''chữa cháy'' khi quên vũ đạo trong tiết mục "Đường xa ướt Mưa - Đừng qua lối đó". Tuy nhiên, nhiều tiết mục của dàn anh tài cũng có những điểm trừ, trong đó có sự cố quên lời, quên vũ đạo của NSND Tự Long. Cụ thể, trong tiết mục Chiếc khăn piêu, NSND Tự Long đã quên phần lời của mình nhưng nhanh chóng hát tiếp để không bị ảnh hưởng đến tiết mục của cả nhóm. Còn trong màn mashup Đường xa ướt Mưa - Đừng qua lối đó, NSND Tự Long đã quên vũ đạo ở cuối bài hát. Nam nghệ sĩ cũng khá lúng túng để theo kịp các đàn em. Vì thế, anh quyết định ''chơi lớn'', ''chữa cháy'' bằng cách thực hiện cú ''lộn mèo'' không có trong kịch bản khiến khán giả và ngay cả các anh tài khác như Thanh Duy, Jun Phạm, Soobin và Cường Seven bất ngờ. Màn lộn nhào của NSND Tự Long nhanh chóng gây sốt và được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong concert, cũng có khoảnh khắc NSND Tự Long dường như gặp vấn đề sức khoẻ, khó thở sau khi trình diễn tiết mục Trống cơm. Nam nghệ sĩ phải nhờ đến sự giúp sức của Soobin để lấy lại hơi thở và giao lưu với khán giả. Nói về những sự cố trong concert, NSND Tự Long bày tỏ trên trang cá nhân: "Xin mọi người đại xá cho chúng tôi. Còn rất nhiều thiếu sót trong chương trình concert đêm qua, có cả khách quan và chủ quan. Ngay cả bản thân tôi cũng "dập" giọng, sập nguồn khiến cuộc vui không trọn vẹn. Thành thật xin lỗi mọi người cảm ơn vì đã đến và yêu thương chúng tôi", NSND Tự Long chia sẻ. Chia sẻ của Tự Long thu hút sự chú ý của công chúng. Dưới bài viết, nhiều khán giả đã động viên nam nghệ sĩ và nhắn nhủ anh nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ vì đã có tuổi lại luyện tập dưới cường độ cao trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho concert. Được biết trước đó, NSND Tự Long cùng dàn anh tài đã phải tổng duyệt đến 4h sáng trước đêm diễn ra concert. Dù phần trình diễn trong concert có thể chưa thực sự hoàn hảo nhưng không ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả.

NSND Tự Long là một trong những anh tài được yêu thích nhất của chương trình. NSND Tự Long là một trong những anh tài được khán giả yêu thích nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh không chỉ ghi điểm bởi sự hài hước, đa tài, máu lửa, sáng tạo hết mình mà còn ở tư duy của một người nghệ sĩ chân chính. Qua từng tiết mục, NSND Tự Long thể hiện anh đến với chương trình không vì ''danh tiếng'' mà vì ''văn hoá" của dân tộc. NSND Tự Long sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật sân khấu ở Bắc Ninh. Bố anh là NSƯT Tự Lẫm - từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập. Mẹ anh cũng là nghệ sĩ chèo có tiếng tại quê hương. Nam nghệ sĩ đang đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống. Với hơn 25 năm tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật, Tự Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2015. Sau 5 năm, anh được phong quân hàm Đại tá và trở thành một trong các nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này. Theo VTC News