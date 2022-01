Quên hết sự đời ở 8 khu nghỉ dưỡng tại Hội An được Wanderlust Anh gợi ý

Nằm bên cánh đồng lúa với những khu vườn nhiệt đới bao quanh, Hoi An Chic được xây nên từ tre, đá cẩm thạch và mây chắc chắn. Tất cả 17 phòng đều có ban công và đồ nội thất gỗ xinh xắn, khách được tặng ống hút và đồ uống thân thiện với môi trường, rác thực phẩm thì được ủ để tái sử dụng.

Hoi An Chic

Ẩm thực là trọng tâm của trải nghiệm tại Maison Vy’s Hoi An. Bà chủ Trịnh Diễm Vy là đầu bếp hàng đầu, tác giả của cuốn sách nấu ăn Taste Vietnam và là chủ sở hữu của nhà hàng nổi tiếng Morning Glory Original and Cargo. Khách đến đây thường chọn phòng Superior với thiết kế đơn sắc sang trọng.

Nằm ẩn mình giữa khu nghỉ dưỡng là đền Hà My có lịch sử từ thế kỷ 19, trong quá khứ ngư dân tìm đến đây để cầu cho mưa thuận gió hòa, những chuyến đi biển bình an. Giá tham khảo: 16,5 triệu đồng/đêm.

Khách sạn nằm giữa các bãi biển và khu phố cổ, du khách thường chọn đạp xe hoặc ngồi trong những cỗ xe cũ của quân đội Mỹ thời chiến tranh để tham quan xung quanh. Hoi An Chic cũng rất tích cực tham gia vào các chương trình làm sạch bãi biển do thành phố phát động, hỗ trợ học sinh vùng núi được đến trường. Giá tham khảo: 1,9 triệu đồng/đêm.

Silk Eco

Không ngoa khi nói rằng đây là một khu rừng lọt thỏm giữa phố thị, bởi Silk Eco tự hào nhận được rất nhiều chứng chỉ về “độ xanh” của mình. Được thổi hồn bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, khu nghỉ dưỡng được bao bọc trong một bức màn thực vật phủ trên đá sa thạch đục lỗ tựa như tổ ong khổng lồ, giúp thông gió tự nhiên mà không dùng máy lạnh. Tại đây cũng dùng điện lấy từ năng lượng mặt trời.

Phòng ốc sáng sủa, hồ bơi mát mẻ, được che nắng bằng những chiếc dù xinh xắn và lồng đèn đẹp mắt. Tất cả nhân viên đều là dân Hội An, thực phẩm dùng để nấu ăn tại đây cũng lấy từ chính vùng đất này, từ ngư dân địa phương, nhằm tôn vinh ẩm thực Hội An và giúp người dân phát triển kinh tế.

Hoi An Ancient House Resort

Chỉ cách trung tâm phố cổ Hội An 1 km và bờ biển An Bàng 3 km, Nhà cổ Hội An như một căn nhà gỗ nghiêng mình bên sông Thu Bồn, thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên của cây cỏ, mái ngói âm dương và đèn lồng màu sắc.

Đặc biệt nhất là ngôi nhà cổ 200 tuổi trong khuôn viên và lò làm thức ăn truyền thống đã trải qua 5 thế hệ gia đình. Du khách lưu trú tại đây có thể tham quan nhà cổ, tận mắt xem cách làm bánh phở, mì và hủ tiếu, khám phá các vườn rau organic. Giá tham khảo: 1,1 triệu đồng/đêm.