Quế Vân tố bạn trai không nhận con, 2 stylist đình đám lên tiếng

Quế Vân và bạn trai có hơn 2 năm yêu đương. Vừa qua, nữ ca sĩ hạ sinh bé Wu.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Quế Vân khóc nấc khi bạn trai không nhận con.

Bài đăng của Quế Vân lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng, các diễn đàn showbiz cũng nườm nượp đưa tin.