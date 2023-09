Quẫy quá sung, Taylor Swift mất kim cương lớn

Your browser does not support the video tag.

Clip Taylor Swift tìm kim cương ở chiếc nhẫn​.

Trong lúc "Công chúa nhạc đồng quê" quẫy nhiệt tình, vỗ tay, cỗ vũ những tiết mục biểu diễn tại lễ trao giải, viên kim cương đã bị rơi khỏi nhẫn. Đến khi phát hiện, cô đã thông báo việc này cho các nhân viên ở sự kiện. Taylor Swift biểu hiện phong phú trên gương mặt khi phát hiện rơi mất viên kim cương được quay lại và đoạn video clip ngay lập tức lan tỏa trên mạng.

Các nhân viên đã soi đèn, tìm kiếm khắp nơi nhưng viên kim cương đến nay có vẻ chưa tìm được.