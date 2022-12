Quay cuồng với cổ phiếu trong các vụ thao túng giá

Chiều 12/12, CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố thông tin bất thường cho biết, ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, chủ tịch CTCP Chứng khoán Trí Việt - TVSC (TVB), về tội thao túng thị trường chứng khoán (TTCK) căn cứ theo quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital (TGG), CTCP Louis Land (BII), CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) ngày 20/4.

Hồi tháng 4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: ông Đỗ Thành Nhân (chủ tịch Louis Holdings), ông Đỗ Đức Nam (TGĐ Chứng khoán Trí Việt),... Các bị can đã dùng chiêu để thao túng giá cổ phiếu TGG, BII và các mã chứng khoán khác.

Trong năm 2021, khi TTCK sôi sục và tăng trưởng mạnh, hầu hết cổ phiếu lớn nhỏ, tốt xấu đều tăng giá mạnh. Nhiều cổ phiếu tăng vọt một vài chục lần dù doanh nghiệp làm ăn bết bát.

Nhóm cổ phiếu “họ Louis” và “họ FLC” nằm trong số đó.

Dòng Louis nổi bật trên TTCK, với hàng loạt mã tăng trần kéo dài và dồn dập các room “phím hàng”.