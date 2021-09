Quảng Trị, TT-Huế sơ tán khẩn cấp vạn dân, cấm ra khỏi nhà đêm nay

Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.