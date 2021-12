Niệm phật đường Dương Lệ Đông, nơi đối tượng Võ Viết Đạt phụ trách, lo Phật sự

Công an tỉnh Quảng Trị bước đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân nên ngày 11-12, Võ Viết Đạt đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện hẹn bà H. đến một địa điểm do Đạt định sẵn, rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân.



Sau khi gây án, Đạt cùng với Tuấn dùng ôtô đem thi thể của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Riêng chiếc xe máy của bà H., 2 đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn.



Đến tối 11-12, người dân phát hiện thi thể bà H. trôi trên sông Thạch Hãn nên trình báo cơ quan chức năng. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị xác định đây là vụ án mạng nên đã chỉ đạo các lực lượng lập chuyên án, triển khai nhanh các mũi điều tra.



Đến chiều 12-12, cơ quan công an đã xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng trên là Đạt và Tuấn nên tạm giữ hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án.



Liên quan đến vụ việc trên, ngày 13-12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng đã gửi thông báo đến nhiều cơ quan, ban ngành, công an địa phương về việc hủy tư cách tu sĩ phật giáo đối với đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp.