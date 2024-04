Quảng Trị ghi nhận nhiệt độ 44 độ C, sắp vượt ngưỡng kỷ lục

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay 28/4, Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44 độ C. Dự báo ngày 29-30/4, nhiệt độ còn có thể cao hơn.

Mức nhiệt tại Quảng Trị hôm nay chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023.

Lúc 13h hôm nay, nhiều địa phương ở Bắc và Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ vượt 41 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 41,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 42 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41 độ C, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 41,7 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41,2 độ C.