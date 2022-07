Quang Tèo ngậm ngùi trong Lễ viếng nghệ sĩ Giang Còi

Theo chia sẻ của Ngọc Anh - con gái nghệ sĩ Giang Còi, trong suốt một năm qua, thỉnh thoảng lại có các nghệ sĩ đến thắp hương cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng.

Trao đổi với PV Dân trí, nghệ sĩ Trà My tâm sự, vì bận việc gia đình nên hôm nay cô chưa thể đến viếng người đồng nghiệp thân thiết nhưng sẽ có mặt vào ngày mai (19/7) để làm Lễ truy điệu, an táng nghệ sĩ Giang Còi. Trân trọng, biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của nghệ sĩ Trà My dành cho cha mình, Ngọc Anh thân thương gọi cô là "mẹ Trà My".

Một bức ảnh kỉ niệm của nghệ sĩ Quang Tèo, Trà My với nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Diễn viên Anh Tuấn (phim "Phố trong làng") đến thắp hương cho cố nghệ sĩ (Ảnh: Toàn Vũ).

Được biết, diễn viên Anh Tuấn là bạn của đạo diễn Hiếu Vick - con trai nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Toàn Vũ).

Diễn viên hài Hồng Nguyên (ngoài cùng bên trái) đến viếng nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Toàn Vũ).

Đạo diễn Mai Long - đạo diễn phim hài "Tết lo phết" (Giang Còi, Quang Tèo đóng) cũng có mặt tại Lễ viếng (Ảnh: Toàn Vũ).

Your browser does not support the video tag. Lễ viếng nghệ sĩ Giang Còi sau một năm ngày mất (Video: Toàn Vũ).