Quảng Ninh xuất hiện 7 ca Covid-19 cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Đối với công tác tổ chức cách ly tại nơi cư trú, một số địa phương không thực hiện đánh giá điều kiện cơ sở, còn để đối tượng cách ly sinh hoạt cùng người thân trong gia đình để lây nhiễm dịch bệnh.



Sau khi nghe các địa phương và cơ quan chuyên môn báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký, nhấn mạnh, từ khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh đã chủ động kiểm soát tốt cư trú, lưu trú, di biến động dân cư và thực hiện tốt cơ chế kiểm soát từ hướng biển, hàng không và biên giới.



Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện nay chủ yếu từ đường bộ. Vì vậy để sống chung an toàn với dịch bệnh, vai trò của cơ sở rất quan trọng, quyết định thành công. Tuy nhiên, qua việc xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng cho thấy khâu tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh vẫn là khâu yếu, nhất là cấp cơ sở.



Việc phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng còn bị động, không do chính quyền cơ sở can thiệp; việc phân tích tình hình, xử lý tổng thể khi xuất hiện ca F0 còn lúng túng. Công tác xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đối với các đối tượng có nguy cơ cao vẫn chưa được chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện đúng mức.



Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có xu hướng phức tạp. Các ca F0 trong khu vực cách ly, trong cộng đồng liên tục xuất hiện dẫn đến nguy cơ hình thành ổ dịch lớn.



Tính từ ngày 11/10 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 70 ca F0, trong đó có 42 ca F0 nhập cảnh cách ly tại tỉnh và 28 ca F0 nội địa (11 ca F0 trở về từ các tỉnh phía Nam, 7 ca F0 lây nhiễm trong khu vực cách ly, 3 ca F0 lây nhiễm từ người thân thực hiện cách ly tại nhà và 7 ca F0 phát hiện trong cộng đồng).