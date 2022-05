Quảng Ninh xử phạt hai người thông tin sai sự thật về Đại tá Đinh Văn Nơi

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nam thanh niên lợi dụng mạng xã hội thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Các thông tin sai sự thật liên quan đến việc Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang, chưa được điều động giữ chức vụ ở Công an tỉnh Quảng Ninh.