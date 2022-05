Quảng Ninh: Truy nã kẻ giả danh công an nhận chạy án, chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Tối 12/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Trần Kim Phong do có hành vi giả danh công an chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng.

Qua các mối quan hệ quen biết, anh N.V.T (SN 1972) và bà H.T.N (SN 1954, cùng trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh); chị B.T.T (SN 1984, ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) được giới thiệu Trần Kim Phong (SN 1980, trú tại phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có nhiều mối quan hệ trên Bộ Công an có thể lo giúp Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng và Trịnh Văn Ninh được “trắng án” (tức không bị xử lý hình sự).