Quảng Ninh: Triệt phá ổ nhóm thuê mặt bằng khách sạn để tổ chức đánh bạc

Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc trái phép quy mô lớn, trong đó có 21 bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", 35 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Công ty TNHH IGT Hạ Long và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tân Thế Giới ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.