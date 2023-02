Quảng Ninh thông tin vụ tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng với lệnh bắt giữ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Nhiều cảnh sát mặc sắc phục xuất hiện trước cửa nhà ông Ca tối 18/2 (Ảnh: Công an cung cấp).