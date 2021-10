Quảng Ninh ra thông báo khẩn tìm người đi xe Limousin từ TX Đông Triều đến Móng Cái

Hà Nội khẩn tìm người đến đám cưới, đám tang cùng thôn có 3 ca COVID-19 SKĐS - Đám cưới và đám tang diễn ra cùng lúc ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ghi nhận 3 ca COVID-19, Hà Nội khẩn tìm người đến đây.

Mời độc giả xem thêm video đã phát gần đây: