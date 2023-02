Quảng Ninh: Nổ bình khí trên tàu biển 68 nghìn tấn, 8 công nhân bị thương

Các nạn nhân này gồm: Lê Duy T. (39 tuổi, quê xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn T. (38 tuổi, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Võ Xuân N. (44 tuổi, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Văn N. (34 tuổi, quê xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Hoàng Hữu T. (47 tuổi, quê xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Khắc H. (40 tuổi, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn T. (39 tuổi, quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Đỗ Ngọc Tuấn Đ. (44 tuổi, quê Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Lãnh đạo TX Quảng Yên và Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Đỗ Phương).