Quảng Ninh mời gọi đầu tư khôi phục đội bóng đá nam Quảng Ninh

Trước đó, CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh đã phải dừng cuộc chơi ở Giải V.League khi đang đứng thứ hạng khá cao và bị xóa xổ luôn do không tìm kiếm được nguồn tài trợ để nuôi đội bóng.

CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh được thành lập vào ngày 24.4.1956 và do Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) quản lý. Từ khi thành lập tới nay, đội bóng Than Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.



Sau những năm 90, do một số nguyên nhân chung của nền bóng đá trong nước, bóng đá Quảng Ninh bị chững lại và đến những năm 2006 phong trào bóng đá Quảng Ninh bắt đầu phát triển trở lại. Đầu tiên là việc thăng hạng Nhất mùa giải 2006 và chính thức lên hạng thi đấu tại giải bóng đá Vô địch quốc gia (V.League) năm 2014.



Từ năm 2014, do TKV phải thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành theo quy định, đội bóng đá nam Than Quảng Ninh được giao cho một công ty tư nhân quản lý, nhưng TKV vẫn tài trợ phần lớn kinh phí.



Tuy nhiên, sau đó, TKV và một số nhà tài trợ khác dừng tài trợ hoàn toàn, đội bóng gặp khó khăn về tài chính nên đã buộc phải dừng cuộc chơi.